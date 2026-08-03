'कुछ भी नहीं बचा है'.. असम बाढ़ में फंसी टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी की मां, रोते-रोते सुनाई पूरी कहानी

Devoleena Bhattacharjee: इस समय टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी पर दुखों को पहाड़ टूट पड़ा है. असम में आई भीषण बाढ़ में मां फंस चुकी हैं.

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Devoleena Bhattacharjee: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी का एक वीडियों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होने रोते-रोते अपना दर्द बयां किया. असम में आई भीषण बाढ़ को लेकर बेहद भावुक करने वाली उन्होने खबर सुनाई है. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसी हुई हैं, लेकिन उनका घर डूबा नहीं है क्योकि उनका घर वहां से थोड़ा सा अलग था. जबकि उनकी नानी और मौसी का घर पूरी तरह पानी में डूब गया है. इस वीडियो में वो काफी ज्यादा रो रही थी. इस घटना के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया और कहां कि मैं तभी तक चुप थी क्योकि मुझे पता था, कि मैं बोल नहीं पाऊंगी. वीडियो को देखकर ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी ज्यादा भावुक भी हो गए हैं. आइए आपको पूरी खबर बताते हैं.

असम बाढ़ ने किया सब तबाह

आपको बता दें एक्ट्रेस ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपनी मां और परिवार की हालत बताते-बताते काफी ज्यादा रोती हुई दिखाई दे रही हैं. हालात बयां करते हुए एक्ट्रेस कैमरे पर इमोशनल हो गई और उनका दिल काफी ज्यादा टूट चुका है. उन्होंने कहा, ‘मुझे पहले से पता था कि इस बारे में बात करूंगी तो टूट जाऊंगी. लेकिन मैं चाहती हूं कि लोग समझें कि वहां के लोग किस समस्या से जुझ रहे हैं’

नानी और मौसी का घर पानी में डूबा

वीडियों में देवोलीना ने बताया कि उनकी नानी और मौसी का घर पूरी तरह पानी में डूब गया है और वो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता में हैं. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि घर में रखा जरूरी सारा का सारा सामान चुकटियों में ही डूब गया है और कुछ भी नहीं बचा है सब खत्म हो गया है. परिवार के लिए यह बेहद मुश्किल समय है और सभी लोग सुरक्षित रहें.देवोलीना इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता में हैं और जल्द से जल्द समाधान निकलें और सभी लोग सुरक्षित रहे यही चाहती हैं.

फैंस ने जताई चिंता

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होते ही लोग भी काफी ज्यादा भावुक हो गए हैं और इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता भी जताई है. कई लोगों ने सरकार से प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करने की अपील भी की है. एक्ट्रेस की भावुक प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान एक बार फिर असम में जारी बाढ़ की गंभीर स्थिति की ओर खींचना शुरू कर दिया है.