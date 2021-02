Tv Actress Divya Agarwal Trolled For Hot And Bold Photoshoot: दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) ने हाल ही में एक टॉपलेस फोटोशूट (Topless Photoshoot) करवाया है जिसे उन्होंने सोशल मीडया पर शेयर किया है. इस टॉपलेस फोटोशूट (Topless Photoshoot) के वायरल होते ही एक्ट्रेस चर्चा में आ गई हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने टॉपलेस फोटोशूट (Topless Photoshoot) करवाया है. Also Read - एक्ट्रेस Divya Agarwal ने कराया टॉपलेस फोटोशूट, फूलों के गुलदस्ते के साथ आई नजर...देखें Bold Pictures

स्प्लिट्सविला 10 फेम और फिल्म ‘रागिनी एमएमएस रिटर्न्स’ में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर चुकी दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है. लेकिन उन्हें ट्रोल का भी शिकार होना पड़ा है. दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें उन्होंने जींस पहनी है, लेकिन अपनी अपर बॉडी को सिर्फ फूलों के गुलदस्ते से कवर किया है. Also Read - Ragini MMS Returns 2 की एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल के पिता का कोरोना से निधन, ये बुरा वक्त ना जाने और कितनी जाने लेगा



सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जैसे ही वायरल होते ही लोग एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे. लोगों ने उनके कमेंट बॉक्स में भद्दे कमेंट किए हैं, जिसकी फोटो खुद एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है.



दिव्या ने इस फोटो को शेयरक करके लिखा, ‘एक कॉन्सेप्ट शूट किया और लोग पागल हो गए. आप नहीं बता सकते किसे क्या पहनना चाहिए. ट्रेडिशनल कपड़े या कुछ नहीं. दुख की बात है व्यक्ति का केरेक्टर उसके कपड़ों से जज किया जाता है’. दिव्या ने फोटोशूट लगभग दो हफ्ते पहले करवाया था, लेकिन अब ये चर्चा में आया है और वो लगातार इसी वजह से खबरों में बनी हुई हैं.