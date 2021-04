Hina Khan father last Video Viral On Social Media: टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) के पिता का अचानक निधन हो गया है और ये खबर ना उनके परिवार को हैरान कर दिया, बल्कि उनके फैंस और दोस्त भी बेहद हैरान हैं. बता दें कि हिना खान (Hina Khan) उस वक्त मुंबई में नहीं थे जब उनके पिता को दिला का दौरा पड़ा. हिना खान (Hina Khan) उस वक्त काम की वजह से बाहर थी, जैसे ही उन्हें पता चला वो अपनी मां के वापस लौट आ गई. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिना खान (Hina Khan) अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रही हैं. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th April 2021 Written Update: कार्तिक और रणवीर का होगा आमना सामना, क्या अपने प्यार को देख पाएगी सीरत!

हिना खान (Hina Khan) के पिता ने 20 अप्रैल के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया. बता दें कि हिना खान (Hina Khan) ने केवल अपने पिता बल्कि अपने परिवार के बेहद करीब थी और वो अक्सर पूरे परिवार के साथ हॉलीडे पर निकल जाती थी. जब लॉकडाउन खुला था उस दौरान भी एक्ट्रेस ने पूरे परिवार के साथ हॉलीडे का लुफ्त उठाया था. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 19th April 2021 Written Update: आमने सामने आए दो भूले प्रेमी, सीरत-कार्तिक को साथ देखकर रणवीर के उड़े होश



हिना की ये वीडियो अब काफी वायरल भी हो रहा है. इस वीडियो में हिना ने अपना गाना ‘हमको तुम मिल गए’ भी डाला था जो कि बैकग्राउंड सॉन्ग था. वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने एक स्पेशल नोट भी लिखा था और बताया कि उनके जीवन में परिवार कितना मायने रखता है.

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)



हिना खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, ‘हम कितनी बार लोगों का धन्यवाद करते हैं? हमारा गाना ‘हमको तुम मिल गए’ प्यार का मैसेज शेयर करता है. मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास ऐसा परिवार और करीबी हैं. अब समय है कि आप भी ऐसा ही करें, अपने करीबी लोगों के साथ वीडियो और फोटोज़ शेयर करें. उन्हें ये पता चलना चाहिए कि वह आपके जीवन में कितना मायने रखते हैं.’