TV actress Pooja Gaur announces break up from partner Raj Singh Arora after 10 years- टेली कपल पूजा गौर और राज सिंह अरोड़ा ने एक दशक से अधिक समय तक डेटिंग करने के बाद अलग होने का फैसला किया है. अभिनेत्री ने अपने वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खबर की घोषणा की. अभिनेत्री ने लिखा, "2020 बहुत बदलावों वाला साल रहा. अच्छा और इतना अच्छा नहीं. पिछले कुछ महीनों में राज के साथ मेरे संबंधों को लेकर कई अटकलें लगाई गई हैं. मुश्किल फैसलों को प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने से पहले कुछ समय लेना चाहती थी."

पूजा ने आगे लिखा, "राज और मैंने अलग होने का फैसला किया है. भले ही जीवन हमें अलग-अलग रास्तों पर ले जाए, लेकिन हमारे मन में एक-दूसरे के लिए प्यार और सम्मान जीवन भर के लिए हैं. मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थनाएं करुंगी, मेरे जीवन पर उनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है और मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी. हम दोस्त बने रहेंगे और यह कभी नहीं बदलेगा."

अभिनेत्री ने अंत में लिखा, “इस बारे में बात करने के लिए मुझे काफी समय और साहस मिला है. और अभी के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूं. इस समय हमारी गोपनीयता को समझने और उसका सम्मान करने के लिए धन्यवाद.”

View this post on Instagram A post shared by Pooja A Gor (@poojagor)

अभिनेत्री ने अपनी और राज की कई इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिए हैं. राज ने अभी तक ब्रेक-अप के बारे में कुछ नहीं कहा है.