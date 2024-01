Video : TV एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने किए भगवान महाकालेश्वर के दर्शन, बोलीं- इसी मंदिर में आया था 'अनुपमा' के लिए कॉल

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और ‘अनुपमा’ (Anupamaa) फेम रुपाली गांगुली ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए. सोशल मीडिाय पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर के गर्भ गृह के सामने बैठीं रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) नजर आ रही हैं और पुजारी भोलेनाथ की आरती उतार रहे हैं. भस्म आरती खत्म होने के बाद रुपाली को गर्भ गृह के करीब जाकर महाकालेश्वर के दर्शन का सौभाग्य मिला. महाकालेश्वर मंदिर (Ujjain Mahakaleshwar) में माथा टेकने के बाद रुपाली गांगुली के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती हैं. एक इंटरव्यू में रुपाली ने बताया कि वो साल 2020 में पहली बार महाकालेश्वर आई थीं, और मंदिर में ही उन्हें टीवी शो ‘अनुपमा’ में सेलेक्ट होने की खुशखबरी मिली थी.

गौरतलब है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं. यहां कई बॉलीवुड और टीवी हस्तियां भी समय-समय पर माथा टेकने आती रहती हैं. 2020 में पहली बार महाकालेश्वर आने के बाद से ही रुपाली गांगुली की भी आस्था भगवान महाकालेश्वर में बढ़ गई है. उन्होंने कहा, ‘मैं 2020 में पहली बार यहां आई थी, और जब मैं मंदिर में बैठी थी, तो मुझे ‘अनुपमा’ के लिए कंफर्मेशन कॉल आया… मैं बहुत भावुक हो गई आज की आरती के दौरान.’ वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रुपाली गांगुली ने गोल्डन साड़ी के ऊपर रेड जैकेट पहना है. उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और माथे पर टीका लगाया हुआ है. उन्होंने घुटनों पर बैठकर काफी देर तक महाकालेश्वर के सामने अपना माथा टेके रखा.

#WATCH | Madhya Pradesh: Actor Rupali Ganguly attends the ‘Bhasma Aarti’ at Mahakaleshwar Temple in Ujjain. pic.twitter.com/IBJbVBzWJm

— ANI (@ANI) January 7, 2024