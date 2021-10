Kamya Punjabi Joins Congress: बॉलीवुड और टीवी के कई सारे सितारे अब तक राजीनिता का हिस्सा रह चुके हैं और कई स्टार्स ने अलग-अलग राजनीति पार्टियां ज्वाइन कर रखी है. ऐसे में अब टीवी की किन्नर बहू की सास के नाम से फेमस काम्या पंजाबी (Kamya Panjabi) ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इसकी जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर दी गई है. बता दें कि कांग्रेस के नेशनल एग्जीक्यूटिव नीरज भाटिया (Niraj Bhatia) ने काम्या के पार्टी में होने के बारे में ट्विट के जरिए जानकारी दी है.Also Read - Aafat-E-Ishq की लल्लो Neha Sharma ने रिबन बांध की दो चोटी, मजेदार है करेक्टर देखें Trailer

किन्नर बहू की सास के नाम से फेमस काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस के नेशनल एग्जीक्यूटिव नीरज भाटिया ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी शेयर की है. नीरज भाटिया (Niraj Bhatia) ने फोटो शेयर कर लिखा- 'एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट भाई जगताप (Bhai Jagtap) की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है'. फोटो में काम्या (Kamya Punjabi) हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने बेहद सिम्पल लुक में नजर आ रही है.

Actress @iamkamyapunjabi joins @INCIndia in Mumbai in presence of Mumbai Congress President Shri @BhaiJagtap1 .. pic.twitter.com/a8k5atVOz5

— Niraj Bhatia (@bhatia_niraj23) October 27, 2021