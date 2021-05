Rupali Ganguly Open Up On Weight Gain After Being A Mother: टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा (Anupamaa) में लीड रोल में नजर आने वालीं एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) किसी परिचय की मोहताज नहीं है औज वो हर घर में सबसे ज्यादा पहचाने जाना वाला चेहरा बन चुकी हैं. हालांकि एक्ट्रेस जब इतनी मशूहर नहीं थी उस दौरान का उन्होंने एक किस्सा बताया है कि कैसे लोग उनके वजन को लेकर उनपर ताने कसा करते थे. Also Read - आमिर खान बनकर Anupamaa ने वनराज को दिया खंडाला जानें का ऑफर, देखें दोनों की मस्ती- Video

रुपाली (Rupali Ganguly) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई, रुपाली (Rupali Ganguly) ने बताया, ‘रुद्रांश को जन्म देने के बाद मेरा वजन 58 किलो से बढ़कर 86 किलो हो गया. जब मैं अपने बच्चे को बाहर वॉक पर लेकर जाया करती थी तो कुछ पड़ोसी आंटियां… जिन्हें मैं जानती भी नहीं थीं. वो मुझसे कहतीं, अरे तुम तो मोनिषा हो, कितनी मोटी हो गई हो?’ Also Read - Anupamaa के बाद अब 'वनराज' भी हुए कोरोना संक्रमित, शो के प्रोड्यूसर राजन शाही भी हुए महामारी का शिकार



रुपाली (Rupali Ganguly) ने कहा, ‘किसने आपको अधिकार दिया एक मां को जज करने का? किसी को नहीं पता होता है कि एक महिला किस तरह के इश्यूज को फेस कर रही होती है. मालूम हो कि रुपाली ने साल 2013 में बिजनेसमैन अश्विन के वर्मा से शादी की थी जिसके बाद साल 2015 में उन्होंने अपने बेटे रुद्रांश को जन्म दिया था.