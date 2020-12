TV Naagin Surbhi Chandna Hot Pics In Black Saree flaunts her sexy back- टीवी की नागिन सुरभि चंदना अपनी तस्वीरों से सुर्खियों में बनी रहती हैं. सुरभि स्टारर सीरियल Naagin 5 लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. मौनी रॉय, निया शर्मा, सुरभि ज्योति के बाद एक्ट्रेस सुरभि चंदना Surbhi Chandna इन दिनों नागिन के अवतार में नजर आ रही हैं. Also Read - दीपिका पादुकोण ने शेयर की अपनी फेवरेट ब्लैक ड्रेसेज़, आपके पास भी है इन्हें पहनने का सुनहरा मौका!

हाल ही में सुरभि ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें वो काली साड़ी में जलवे बिखेरती हुईं नज़र आ रही हैं.



इससे पहले भी सुरभि नागिन को कई शानदार साड़ियों में देखा जा चुका है.