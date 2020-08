Khatron Ke Khiladi – Made in India Winner: टीवी के बहुचर्चित स्टंट बेस्ड शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ का नया और देसी वर्जन ‘खतरों के खिलाड़ी – मेड इन इंडिया’ (Khatron Ke Khiladi Made in India) शो के विनर की घोषणा कर दी गई है. इस शो को टेलीविज़न की फेवरेट एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) ने जीत लिया है. अली गोनी, निया शर्मा, करण वाही, जैस्‍म‍िन भसीन और भारती सिंह के बीच ग्रैंड फिनाले हुआ जिसमें सभी चुनौतियों को पार करते हुए निया ने विनर का ख़िताब अपने नाम कर लिया. Also Read - Khatron Ke Khiladi: रोहित शेट्टी ने सिने कर्मियों की मदद के लिए उठाया ये कदम, कर्म ही काम आता है!

बता दें कि इस शो को दर्शकों का वैसा प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी. पूरे शो में ना किसी सेलिब्रिटी प्रतियोगी का जलवा देखने को मिला और ना ही इस शो ने टीआरपी बनाई. फराह खान ने शुरुआत मेंइस शो की होस्टिंग की जिसकी वजह से लोगों ने इस नए वर्जन में दिलचस्पी नहीं दिखाई. हालंकि बाद में शो को आगे बढ़ाने के लिए रोहित शेट्टी को लाया गया.

बता दें कि हाल ही में ‘खतरों के खिलाड़ी’ के सीजन 10 के ग्रैंड फिनाले में करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) ने करण पटेल (Karan Patel) को मात देकर ख़िताब अपने नाम किया था.