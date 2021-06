Nirbhay Wadhwa Who Played The Role Of Lord Hanuman IS Unemployed And Forced To Sell Bike For Food: टीवी शो में ‘हनुमान’ का किरदार निभाने वाले एक्टर निर्भय वाधवा (Nirbhay Wadhwa) पिछले करीब 1.5 साल से बेरोजगार हैं और कोरोना की वजह से उन्हें फिलहाल कही काम नहीं मिल रहा है जिस वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. खासकर के वो इस दौरान आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो गए हैं और अपने खर्चे को निकालने के लिए एक्टर को अपनी बाइक तक बेचनी पड़ी है. Also Read - टीवी के फेवरेट एक्टर्स इस तरह से मना रहे हैं National Best Friends Day, ऐसे कर रहे हैं दोस्तों को याद

वी के ‘हनुमान’ निर्भय वाधवा (Nirbhay Wadhwa) पिछले करीब 1.5 साल से बेरोजगार हैं और इसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि कैसे उनके लिए ये दौर बेहद कठिन रहा है. एक्टर ने कहा कि ‘लगभग डेढ़ साल तक घर पर बैठे रहने से चीजें बदतर हो गईं और इस तालाबंदी के कारण मेरी सारी बचत खत्म हो गई’.

View this post on Instagram A post shared by Nirbhay Wadhwa (@nirbhay.wadhwa)



निर्भय वाधवा (Nirbhay Wadhwa) आगे कहा कि, ‘ऐसे में मेरे पास सुपर बाइक थी जिसे मैने बहुत शौक से खरीद थी लेकिन खर्च चलाने के लिए उन्होंने बाइक को बेचने का बड़ा फैसला लिया. उन्होंने कहा कि मेरे लिए बाइक बेचना आसान नहीं था, क्योंकि यह बहुत महंगी बाइक थी.’

View this post on Instagram A post shared by Nirbhay Wadhwa (@nirbhay.wadhwa)



निर्भय ने बताया कि उन्होंने यह बाइक 22 लाख रुपये में खरीदी थी. लेकिन जब बेचने निकले तो इसके लिए ग्राहक नहीं मिले. इसलिए उन्होंने कंपनी को ही साढ़े नौ लाख में बाइक बेच दी. बता दें कि निर्भय वाधवा (Nirbhay Wadhwa) टीवी शो ‘विध्नहर्ता गणेश’ में हनुमान जी के किरदार में नजर आ रहे हैं.