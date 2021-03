Surbhi Chandna Hot And Bold Photoshoot See Viral Pictures: नागिन 5 (naagin 5) में बानी का किरदार निभाकर फेमस हुई सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) अक्सर अपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर कर एक कमाल की हॉट औऱ बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) के चाहने वाले लाखों में हैं और वो अपने फैंस के लिए अक्सर फोटोशूट करवाती रहती हैं जिसमें उनाक बेहद कमाल का अंदाज देखने को मिलता है. ऐसे में एक बार फिर से एक्ट्रेस ने लेटेस्ट फोटो शेयर की हैं जिसपर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 26th March 2021 Written Update: होली के रंगों के साथ लौट आई है कार्तिक की नायरा, सीरत को मिलेगा ये खास तोहफा

सुरभि (Surbhi Chandna) ने शेयर की गई तस्वीरों में ब्लैक टॉप के साथ हाईवेस्ट जीन्स पहनी हुई है. सुरभि (Surbhi Chandna) के लुक और उनके स्टाइल के लोग दिवाने हुए जा रहे हैं. सुरभि (Surbhi Chandna) ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'बेपनाह प्यार को 6 मिलियन व्यूज मिले हैं. बहुत शुक्रिया'.सुरभि (Surbhi Chandna) की तस्वीरों को 2 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. आपको बता दें बेपनह प्यार सुरभि का हाल ही में रिलीज हुआ म्यूजिक वीडियो है. जिसे फैंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है.



नागिन 5 खत्म हो चुका है लेकिन फैंस अब भी सुरभि और शरद मल्होत्रा की जोड़ी साथ में देखना चाहते हैं. इसलिए शो के बाद दोनों एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए हैं. जिसका नाम बेपनह प्यार है.नागिन 5 खत्म हो चुका है लेकिन फैंस के दिलों में अभी भी सुरभि (Surbhi Chandna) बसी हुई हैं.