नई दिल्ली: स्टारवन के शो ‘गीत हुई सबसे परायी’ से टीवी करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस दृष्टि धामी (Drashti Dhami) के लिए उनकी डिजिटल डेब्यू वेब सीरीज ‘द एम्पायर’ (The Empire) एक ‘जबरदस्त अनुभव’ रहा है. इस किरदार से वह बेहद खुश हैं. दृष्टि ने सीरीज के बारे में बात करते हुए मंगलवार को कहा, “यह एक जबरदस्त अनुभव रहा है. इस शानदार टीम के साथ काम करने से लेकर वास्तव में ट्रेलर पर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने तक. ‘द एम्पायर’ के सेट पर हर दिन एक अनुभव था. यह सब एक साथ भारतीय मनोरंजन जगत में एक मील के पत्थर के रूप में देखने से सफर और भी मजेदार हो जाता है.”Also Read - The Empire: Dino Morea के शाही और क्रूर अवतार से मचेगी तबाही, बोले- दर्शकों को लगेगा डर, देखें First Look

आने वाली सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक 14 वर्षीय फरगना के सिंहासन पर चढ़ता है और सम्राट बाबर (कुणाल कपूर द्वारा अभिनीत) बनने के लिए अपने भाग्य का अनुसरण करता है. उसके पीछे एक शक्तिशाली ताकत है लोहे जैसी इच्छा रखने वाली खानजादा बेगम (दृष्टि धामी), उसकी बड़ी बहन और मार्गदर्शक, शाही कृपा का प्रतीक जो सतर्क, तेज और लचीला भी है, और किशोर तैमूर शासक की सेना में किसी भी जनरल के रूप में महत्वपूर्ण है. Also Read - टीवी के नामचीन कलाकार ऐसे मनाते हैं नवरात्रि, फैन्स को भी दी शुभकामनाएं

शो में अपने चरित्र के बारे में बात करते हुए दृष्टि ने कहा, “खानजादा बेगम की भूमिका निभाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उतना ही सशक्त भी था. उसकी आंखों के माध्यम से, आप देखेंगे कि रणनीति और योजना कैसे चलन में आती है और सहयोगी कितनी आसानी से विरोधी बन जाते हैं.” मिताक्षरा कुमार द्वारा निर्देशित सीरीज में डिनो मोरिया, शबाना आजमी, आदित्य सील और साहेर बाम्बा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

निखिल आडवाणी के साथ मिलकर बनाई गई और मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी द्वारा निर्मित ‘द एम्पायर’ 27 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

