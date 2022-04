Twinkle Khanna Reaction On The Kashmir Files: डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई थी. 11 मार्च को सिनेमाघरों में फिल्म के रिलीज होने के बाद जो हुआ उसके गवाह शायद आप भी होंगे. ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files Movie) ने न सिर्फ कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया बल्कि फिल्म ने कई लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया. 1990 में कशीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को दर्शाती इस फिल्म पर अब एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.Also Read - 'अकेली मरूंगी मैं': Lock UPP में इस वजह से फूट-फूटकर रोईं Poonam Pandey, मुनव्वर-अंजली कराते रहे चुप

'द कश्मीर फाइल्स' पर पब्लिक का रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों का इस पर क्या कहना है? हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने इस फिल्म पर अपना रिएक्शन देते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे जानकर शायद लोगों को बुरा लग सकता है. एक्ट्रेस ट्विंकल ने अपने एक लेख में लिखा, एक डायरेक्टर के ऑफिस में मीटिंग के दौरान ये सुनने को मिला कि द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद, ऐसे फिल्मों के टाइटलों की बाढ़ आ गई है.

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'जाहिर है बड़े शहरों के नाम पहले रजिस्टर किए जा चुके हैं, अब गरीब लोग अंधेरी फाइल्स, खार-डंडा फाइल्स और यहां तक की साउथ बॉम्बे फाइल्स जैसे नाम रजिस्टर करा रहे हैं.'ट्विंकल ने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म का आइडिया मां डिंपल से शेयर किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं 'नेल फाइल' नाम की एक फिल्म बनाने जा रही हूं.' बता दें कि कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है. कम बजट में बन इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है.