Twinkle Khanna Once Asked By A Director If She Can Do A Mandakini: ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) अपनी एक्टिंग से अधिक अपनी किताबों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं. ऐसे में हाल ही में ट्विंकल (Twinkle Khanna) ने TweakIndia YouTube चैनल पर वहीदा रहमान के साथ एक खास बात शेयर की है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल वहीदा उनको एक कहानी बता रही थीं जब डायरेक्टर राज खोसला ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था. ट्विंकल (Twinkle Khanna) ने बताया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था.Also Read - Shweta Tiwari के लिए एक बुरी खबर, अभिनव कोहली को मिली बेटे से मिलने और बात करने की इजाजत

एक डायरेक्टर ने ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) को राम तेरी गंगा मैली (Ram Teri Ganga Maili) में मंदाकिनी (Mandakini) जैसा झरने वाला पॉपुलर सीन करने के लिए कहा था लेकिन ट्विंकल ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद डायरेक्टर ने उनसे कभी बात नहीं की और ना ही कभी उन्हें अन्य किसी फिल्म में कास्ट किया. Also Read - 'द कपिल शर्मा शो' में नजर आएंगें इंडियाज बेस्ट डांसर के जज, गीता कपूर ने उड़ाया मलाइका अरोड़ा का मजाक

Also Read - Mirzapur की 'डिम्पी पंडित' के बेपर्दा हुस्न पर फिदा हुए लोग, सुर्ख रंग पर ज़माना कुर्बान होने के तैयार

ट्विंकल (Twinkle Khanna) ने कहा, ‘मैंने वाइट कुर्ता पहना था और एक रेन सॉन्ग की तैयारी कर रही थी और डायरेक्टर जो शॉल ओढ़कर मेरे पास आए, वो गुरु दत्त की नकल कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं कहूं कि तुम मंदाकिनी (Mandakini) की तरह सीन दो तो तुम क्या कहोगी? मैंने कहा , मैं दो चीज़ें कहूंगी. पहली चीज़ मैं ना कहूंगी और दूसरी बात आप राज कपूर नहीं हैं. ट्विंकल ने आगे कहा, इसके बाद उस डायरेक्टर ने मुझसे दोबारा कभी बात नहीं की और ना ही मुझे दोबारा अपनी किसी फिल्म में लिया, ये भयावह एक्सपीरियंस था लेकिन किसी को तो स्टेंड लेना था.’