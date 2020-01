नई दिल्ली: ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखित उपन्यास ‘पजामास आर फॉरगिविंग’ (Pyjamas are Forgiving) को पिछले साल के लिए कथा साहित्य के क्षेत्र में क्रॉसवर्ड बुक अवॉर्ड मिला. क्रॉसवर्ड बुक अवॉर्ड्स के 17वें संस्करण पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “लेखकों में आत्म-मूल्य की भावना को महसूस करने के लिए काल्पनिक सोच की आवश्यकता है कि उनका काम किसी के ध्यान के योग्य है और इसके बाद अपने काम को निष्पक्ष रूप से देखें. खुद को सुनें, अपने सुझाव बनाएं और उन्हें शामिल करें.” ट्विंकल के इस उपन्यास की कहानी अंशु नामक एक मध्यम आयु वर्ग की एक महिला द्वारा सुनाई गई है जो नींद की बीमारी से पीड़ित है.

Let’s HYPE this up because The Crossword Book Award (Popular) for Fiction goes to the unputdownable ‘Pyjamas are Forgiving’ by Twinkle Khanna @mrsfunnybones published by Juggernaut! Congratulations! #StoriesThatInspire. 👏👏👏@juggernautbooks@hemalisodhi#CrosswordBookAward pic.twitter.com/HE2iZQQLCH

— Crossword Bookstores (@crossword_book) January 14, 2020