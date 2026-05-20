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Twisha Sharma Death Mystery Quitting Acting Watch Her Last Film On This Ott

शादी, शोहरत और फिर अचानक सन्नाटा! इस OTT पर देखें Twisha Sharma की आखिरी फिल्म?

Twisha Sharma Death: पूर्व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई. ये हत्या है या फिर आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच कर रही है. इसी बीच जानते हैं कि ट्विशा ने अपने अच्छे खासे फिल्मी करियर को क्यों छोड़ दिया.

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Twisha Sharma Death: ट्विशा शर्मा की मौत ने रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. 12 मई को अपने ससुराल भोपाल में मृत पाई जाने वाली ट्विशा के परिवारवालों का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है. ट्विशा के साथ काम कर चुके लोगों ने उन्हें मेहनती और खुशमिजाज बताया. इतनी कम उम्र में पहचान बनाने वाली ट्विशा की जिंदगी अचानक इस तरह खत्म हो जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

Twisha Sharma का फिल्मी करियर

Twisha Sharma ने कई फिल्मों में काम किया. टीवी शो ‘ज़रा संभाल के’ से लेकर तेलुगु फिल्म Mugguru Monagallu तक, उन्होंने अलग-अलग तरह के कई किरदार निभाए. उन्हें इंडस्ट्री में उभरते और नए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था. फिर अचानक उनका इंडस्ट्री से दूरी बना लेना लोगों को समझ नहीं आया.

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मॉडलिंग करती थीं ट्विशा

एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले ट्विशा मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स की फील्ड में एक्टिव थीं. उन्होंने मिस पुणे का खिताब जीतने के बाद एक्टिंग शुरू की. 2018 में उनकी पहली फिल्म जरा संभल रिलीज़ हुई थी, जो साइबर फ्रॉड पर आधारित थी. धीरे-धीरे और भी कई प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल रहा था.

‘मुग्गुरु मोनागल्लू’ आखिरी फिल्म

‘मुग्गुरु मोनागल्लू’ को ट्विशा की आखिरी फिल्म कहा जाता है. ये फिल्म 2021 में रिलीज़ हुई थी. जिसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. ये फिल्म तीन दोस्तों की कहानी पर आधारित है. जिसमें एक गूंगा, एक बहरा और एक अंधा है. ये तीनों एक मर्डर केस का सुराग लेकर पुलिस में जाते हैं. लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई. ट्विशा की ये लास्ट मूवी थी. लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी और अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने लगी.

को-स्टार्स ने किया रिएक्ट

ट्विशा के को-स्टार्स ने उन्हें याद करते हुए इमोशनल बातें शेयर की हैं. एक ने लिखा- वो कभी अपना दर्द जाहिर नहीं होने देती थीं, बहुत ही सेंसेटिव लड़की थीं. कुछ का ये भी कहना था कि वो पहले जैसी खुश नहीं नज़र आती थीं. ‘मुग्गुरु मोनागल्लू’ में उनके को-स्टार रहे दीक्षित शेट्टी ने कहा-ट्विशा की मौत की खबर से वो बेहद दुखी हैं. जब उनके मुताबिक एक्टिंग का करियर नहीं चला तो वो अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना चाहती थीं. उसी फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस श्वेता वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा-ट्विशा की मौत से मैं अभी भी सदमे में हूं.

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क्या है मामला?

ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. नोएडा की रहने वाली ट्विशा मामले में भोपाल पुलिस ने बयान दिया है कि ये मर्डर नहीं आत्महत्या है. वहीं ट्विशा के परिवारवालों ने ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने अपने बयान में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये मामला सुसाइड का प्रतीत होता है क्योंकि जांच में फांसी लगाने की पुष्टि हुई है.