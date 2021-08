BoycottRadhikaApte Trend On Twitter Know Why: बॉलीवुड और ओटीटी पर अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतनेवाली एक्ट्रेस राधिका आप्टे (Radhika Apte) एक बार फिर से अपने बोल्ड सीन्स को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल राधिका आप्टे (Radhika Apte) एकबार फिर वह ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं लेकिन गलत वजह से.Also Read - अक्षय कुमार की हीरोइन Radhika Apte का न्यूड वीडियो जब हुआ था लीक, एक्ट्रेस ने कहा 'ड्राइवर से लेकर वॉचमैन तक पहचान गए थे'

दरअसल लीना यादव निर्देशित फिल्म पार्च्ड में राधिका आप्टे (Radhika Apte) की कुछ न्यूड तसवीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं और कुछ नेटिज़न्स ऑनस्क्रीन इस किरदार को निभाने के लिए एक्ट्रेस की आलोचना कर रहे हैं. यूज़र्स इन दृश्यों को भारतीय संस्कृति के ख़िलाफ़ बताते हुए ट्वीट कर रहे हैं.

Their movies are so bad that I can’t even put a photo video.

The issue is that they have spread obscenity, boycott them in the interest of the country.#BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/cQlW4dGLOy

— Its_vikrama_Aditya🇮🇳 (@vskutwal7) August 13, 2021