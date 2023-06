अभिनेत्री Shilpa Shetty के बंगले में हुई चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार

Mumbai News Today: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के जुहू वाले बंगले में हुई चोरी के आरोप में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि दोनों ही आरोपी आदतन चोर हैं. हालांकि शिल्पा के घर से उन्होंने क्या चुराया है, इसका पता लगाया जाना बाकी है, क्योंकि अभिनेत्री फिलहाल विदेश में हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘यह घटना तब सामने आई जब अभिनेत्री के बंगले ‘किनारा’ का केयरटेकर चोरी एवं घर में अनधिकार प्रवेश की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा.’

Mumbai | Juhu Police have arrested two accused – Arjun Suresh Babu Devendra and Ajay Devendra – for allegedly committing theft at the bungalow of actress Shilpa Shetty. Case registered u/s 457, 380 and 511 of the IPC. Both the accused are habitual offenders. However, what exactly… — ANI (@ANI) June 15, 2023