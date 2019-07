मशहूर सिंगर उदित नारायण को करीबन एक महीने से फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है. इस बाबत सीनियर गायक ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को जांच में पता चला है कि ये धमकी किसी चोरी किए हुए फोन से आ रही है. नंबर की लोकेशन बिहार बताई जा रही है.

पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि उदित नारायण के अनुसार कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें कॉल करके धमकियां और गालियां दे रहा है. पुलिस उनके घर के आसपास पहरा दे रही है. पुलिस के लोग आम कपड़ों में उदित के घर के आसपास से गुजरने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं.

Mumbai Police have forwarded the case of playback singer Udit Narayan, who alleged that he has been receiving threat calls from an unknown person for past one month, to anti-extortion cell (AEC) of the Mumbai crime branch. (File pic) pic.twitter.com/M4JVHzbMzr

— ANI (@ANI) July 29, 2019