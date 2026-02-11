By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
उफ्फ! विनोद खन्ना जैसे रूम में चलकर आते थे, वैसे कोई नहीं चल सकता, 'रंभा हो' एक्ट्रेस ने कहा- हम देखकर स्वैग देखकर सन्न हो जाते थे
साल 1981 में आई फिल्म 'अरमान' का आइकॉनिक गाना 'रंभा हो' फिल्म धुरंधर में रिक्रिएट होने के बाद सोशल मीडिया पर छा गया. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने फेवरेट एक्टर के स्वैग के बारे में बात की है.
‘रंभा हो’ गाने से एक बार फिर सुर्खियों में आने वाली एक्ट्रेस कल्पना अय्यर ने एक इंटरव्यू में अपने फेवरेट एक्टर विनोद खन्ना के बारे में बात करते हुए कहा कि वो जब चलते थे तो उनका स्वैग देखने वाला होता था. आज के दौर में वैसा टशन किसी हीरो में देखने को नहीं मिलता. कल्पना ने कहा कि जब वो चलकर रूम में आते थे तब उनसे नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता था.
कल्पना अय्यर का सिजलिंग अवतार
अभिनेत्री कल्पना अय्यर ने अपने बोल्ड और सिजलिंग डांस से सबको अपना दीवाना बना दिया था और आज भी उनकी डांस के प्रति दीवानगी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है. कल्पना अय्यर ने अपने करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया. अब उन्होंने दिवंगत दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के साथ बिताए काम के दिनों को याद किया है.
View this post on Instagram
सबको एक जैसा समझते थे विनोद खन्ना
बात करते हुए अभिनेत्री कल्पना अय्यर ने अपने करियर से जुड़ी कई बातें की और विनोद खन्ना को याद करते हुए बताया कि अभिनेता ऐसे स्टार थे जो सभी के साथ एक समान व्यवहार करते थे. उन्होंने कहा, साल 1981 में आई फिल्म “कुदरत” में विनोद खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला और वे असल जिंदगी में बहुत अद्भुत इंसान थे और सेट पर मौजूद हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे. उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था.
The OG Kalpana Iyer dancing to Ramba Ho. Pure joy. ❤️ pic.twitter.com/q8yYEstKJv
— CinemaRare (@CinemaRareIN) January 30, 2026
विनम्र थे विनोद खन्ना
अभिनेत्री ने कहा, विनोद खन्ना एक अनमोल रत्न के जैसे थे, जिनका स्वभाव शालीन, शांत और क्लासी था. उनके चलने के तरीके में एक ग्रेस होता था और उनके स्टाइल का दीवाना इंडस्ट्री में हर कोई था. वे हमेशा विनम्र, सौम्य और हमेशा मुस्कुराते रहते थे. मैंने उन्हें कभी किसी पर गुस्सा या नाराज होते नहीं देखा.
विनोद खन्ना को पर्सनली जानती थीं कल्पना
कल्पना अय्यर ने बताया कि फिल्मों के साथ वे उन्हें पर्सनली भी जानती थीं. उन्होंने बताया, “ऐसा नहीं था कि हम हर दिन मिलते थे, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलती थी, वे बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नैतिक मूल्य अद्भुत होता है, और विनोद साहब उनमें से एक थे. मेरे लिए, वे हमेशा एक बेहद यादगार, अद्भुत और प्रिय स्मृति रहेंगे. खास बात ये भी है कि अक्षय खन्ना को अपने पिता से विरासत में उनकी मुस्कान मिली है, जिसे देखकर दिल बहुत खुश होता है.” बता दें कि कल्पना अय्यर का ‘रंभा हो’ पर डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था.
(इनपुट एजेंसी)
