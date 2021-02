Ullu App Virgin Suspect web series full of action and thrill- थ्रिलर वेब सीरीज वर्जिन सस्पेक्ट (Virgin Suspect) Ullu Original App पर रिलीज़ हुई है. ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज को जीव मेंदीरत्ता ने डायरेक्ट किया है. इस वेब फिल्म के ट्रेलर को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. फिल्म की कहानी दिल्ली के हाई प्रोफाइल रेप केस पर आधारित है. जिसमें विक्टिम विदेशी लड़की होती है. फिर शुरू होती है अपराधी को सजा दिलाने पर बहस. लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि अपराधी वाकई अपराधी है भी. Also Read - Rahul Vaidya on Rubina Dilaik:राहुल वैद्य को अपनी हार का कोई गम नहीं, बिग बॉस विनर रुबीना के बारे में कही ये बात

ट्रेलर की शुरुआत जेल की सलाखों के पीछे से होती है, जिसमे एक लड़की बोल रही है "यह एक रेप केस है, वो भी विदेशी लड़की के साथ".

इस सीरीज़ की कास्ट की बात करे तो रणदीप राय, रिशिना कंधारी, वेदिका भंडारी, राजीव निगम और अन्य कलाकार इस सीरीज़ में शामिल है