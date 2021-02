ullu web series Charmsukh Jane Anjane Mein fame rajsi verma hot pics with controversial life and struggle- उल्लू प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज चरमसुख जाने अनजाने में फेम राजसी वर्मा (rajsi verma) की जिंदगी काफी उथल-पुथल भरी रही. वे शुरू से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती थीं लेकिन उनके पिता इसके बिल्कुल खिलाफ थे. वे चाहते थे की राजसी पढ़ाई- लिखाई करे. नौकरी करे. राजसी ने भी ऐसा ही किया. उन्होंने ग्रेजुएशन किया. एमबीए किया. फिर बैंक में नौकरी भी की. Also Read - Ek Villain Returns Release Date: लौट रही है 'एक विलेन' की दूसरी किश्त, इस दिन होगी रिलीज, हीरो होगा खलनायक

लेकिन जब मन एक्ट्रेस बनने का हो तो काम-काज में मन कहां लगता है. एक दिन उन्हें विक्रम भट्ट के ऑफिस से कॉल आया. ऑडिशन के लिए बुलाया गया. वो रोल तो छोटा था लेकिन उसके बाद कई रोल मिलने लगे.

राजसी जब कॉलेज में थी तो एक लड़के से प्यार हुआ. लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया. हालांकि राजसी खुदको इसका जिम्मेदार मानती है.