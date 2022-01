Shahrukh Khan’s House Mannat Cost and History: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ खान (Shahrukh Khan) की पूरी दुनिया दीवानी है. उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं. टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शाहरुख़ खान ने अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से अपना एक ब्रैंड वैल्यू बनाया है. शाहरुख़ (Shahrukh Khan) ने दिल दरिया, फौजी, सर्कस जैसे सीरियल्‍स से अपनी पहचान बनाकर ‘दीवाना’ फिल्म से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था. आज जब कभी शाहरुख़ की बात होती है तो सबसे पहले उनकी कामयाबी के किस्से याद आते हैं और उनका आलीशान घर ‘मन्नत’ ज़हन में आता है. क्या आपको पता है शाहरुख़ खान के घर ‘मन्नत’ में (Shahrukh Khan’s House Mannat Real Owner) उनसे पहले कौन रहता था? ये करोड़ों की संपत्ति उनसे पहले किसके नाम थी? आज हम आपको किंग खान के ‘मन्नत’ की कहानी बताएंगे.Also Read - राजकुमार राव अपनी बीवी की इस फोटो के लिए हुए ट्रोल, भद्दे कमेंट से परेशान हो डिलीट की तस्वीर

मशहूर शिल्पकार और Gallerist केकू गांधी अपने ज़माने के बहुत बड़े रईस थे. शाहरुख़ की ‘मन्नत’ का नाम पहले ‘Villa Vienna’ था और केकू जी इसके असली मालिक थे. किंग खान का ये घर बांद्रा में जिस जगह पर है उससे इसकी खूबसूरती में और इज़ाफ़ा हो जाता है. केकू गांधी की मां Villa Vienna उर्फ़ मन्नत में रहती थी. केकू जी के नाना मानेकजी बाटलीवाला ‘Kekee Manzil’ में रहते थे जो Villa Vienna उर्फ़ मन्नत के ठीक बगल वाली बिल्डिंग थी. Also Read - Ram Charan और Keerthy Suresh के ठुमके ने लूट ली महफ़िल, 'Good Luck Sakhi' के प्रमोशन में इस गाने पर हुआ डांस-VIDEO

मानेकजी बाटलीवाला ने बड़े तरतीब से इस घर को सजाया था मगर वित्तय घाटे की वजह से उन्हें एक बड़ा कदम उठाना पड़ा. उन्होंने Villa Vienna को लीज़ पर दे दिया और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ ‘Kekee Manzil’ में शिफ्ट हो गए. अंत में Villa Vienna नरिमन दुबाश के नाम हो गया. कहा जाता है कि शाहरुख़ खान ने इस घर के लिए एक मोटी रकम चुकाई थी. हमेशा से किंग खान इसी घर में रहना चाहते थे. शाहरुख़ ने नरिमन दुबाश से यह घर 13.32 करोड़ में ख़रीदा था.

Villa Vienna in Bandra b4 it bcm Shahrukh Khan’s “Mannat”.Films lk Tezab & Bombay hv been shot here b4 he moved in pic.twitter.com/t3qhzDaXPS

— Mumbai Heritage (@mumbaiheritage) February 22, 2014