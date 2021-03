Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank daughter Arushi Nishank debut in film Tarini see Glamours pics-फिल्मी दुनिया में इस बार आपको एक नया चेहरा नज़र आने वाला है. वो किसी बड़े या मशहूर एक्टर के बेटे या बेटी का नहीं बल्कि वो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh pokhriyal Nishank) की बेटी आरुषि निशंक (Arushi Nishank) का है. फिल्म तारिणी (Tarini) से आरुषि डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म का पोस्टर वूमंस डे पर रिलीज किया गया. हिमश्री फिल्म और टी- सीरीज ने साथ में मिलकर ‘तारिणी’ बनाने की घोषणा की. Also Read - Saina Trailer: 'नंबर वन के सपने पालना खतरे से कम नहीं होता', Parineeti की 'साइना' मार देगी

गौरतलब है कि 19 सितबंर 2017 में लेफ्टिनेंड कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्व में प्रतिभा जामवाल, पी. स्वाति, एस विजया, एश्वर्य और पायल गुप्ता ने भारतीय नौ सेना की सेलिंग नौका INS तारिणी पर अपना सफर गोवा से शुरू किया था और 19 मई, 2018 को वे 21,600 नॉटकिल माइल्स की दूरी तय करके वापस आई थीं. ये फिल्म इसी घटना पर आधारित है.

Also Read - Shriya Saran की रोमांटिक तस्वीरें वायरल, Lip Lock करते नज़र आए पति-पत्नी

बता दें, आरुषि निशंक एक सुप्रसिद्ध कत्थक नृत्यांगना हैं, तारिणी फ़िल्म से वह अपना पहला डेब्यू कर रहीं हैं.