नई दिल्ली: राम चरण और एनटीआर-स्टारर 'आरआरआर' (RRR) एक बहुप्रतीक्षित फिल्म है. यह मल्टी-स्टारर फिल्म लोकप्रिय फिल्म निर्माता एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित एक अखिल भारतीय फिल्म है. मेकर्स जोर शोर से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. उन्होंने सेट पर जूनियर एनटीआर (Junior NTR) और राम चरण (Ram Charan) की चिल करते हुए एक अनदेखी फोटो पोस्ट की है, जिसने सभी का ध्यान खींचा है.

A delightful snap of our Mass Ka Masters Chilling in between the song shoot !! 🤩💥⚡️ #RRRMassAnthem from 4 PM today. 🤩💥🕺🕺 #NaatuNaatu #NaattuKoothu #NaachoNaacho #HalliNaatu #Karinthol #RRRMovie @ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @OliviaMorris891 @DVVMovies @RRRMovie pic.twitter.com/f8hSdkVgsh

ट्विटर पर एक्सक्लूसिव फोटो साझा करते हुए, आरआरआर निमार्ताओं ने लिखा कि गाने की शूटिंग के बीच हमारे स्टार्स का चिलिंग करते हुए बीटीएस. यह एक्सक्लूसिव फोटो 'आरआरआर' के सेट की है. फोटो में राम चरण और एनटीआर को एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हुए देखा जा सकता है.

We are releasing #RRRMassAnthem an hour earlier than planned because we can’t wait for you all to listen to the beats and groove along our dancing dynamites🕺🕺

Keep your woofers ready for the blast at 3 PM💥💥 #RRRMovie 💥💥🤩 pic.twitter.com/6JzLQy1asI

— RRR Movie (@RRRMovie) November 10, 2021