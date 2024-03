Hindi Entertainment Hindi

Uorfi Javed To Make Her Big Screen Debut In Ektaa Kapoor Love Sex Aur Dhokha 2

Ekta Kapoor की फिल्म से उर्फी जावेद करेंगी अपना बॉलीवुड डेब्यू, इस सीक्वल में आएंगी नजर!

Uorfi Javed Ready To Debut In Bollywood: मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उर्फी जावेद फिल्म 'लव सेक्स और धोखा 2' से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही हैं.

Uorfi Javed Ready To Debut In Bollywood: राजकुमार राव, नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म ‘लव सेक्स और धोखा’ (Love Sex Or Dokha) तो आपको याद ही होगी और इस फिल्म ने दोनों को ही एक नई पहचान दिलाई थी. ऐसे में अब लगता है कि उर्फी जावेद (Uorfi Javed) का करियर भी इसी फिल्म से चालू होने वाला है. दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि उर्फी जल्द ही एकता कपूर (Ekta Kapoor) के मशहूर फिल्म ‘लव सेक्स और धोखा 2’ (Love Sex Or Dokha) में नजर आ सकती हैं. जी हां अपने फैशन और यूनिक अंदाज के लिए जानी जाने वाले एक्ट्रेस अब बहुत ही जल्द फिल्मों में नजर आने वाली हैं. ऐसे में अगर एकता कपूर अगर इस फिल्म में उर्फी को लेकर आती हैं तो ये किरदार उर्फी के लिए अकदम सटीक साबित होगा, आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारी.

उर्फी बनेंगी लव सेक्स और धोखा का पार्ट

‘लव सेक्स और धोखा 2’ को लेकर आए दिन मीडिया में नई खबरें आती रहती हैं और इस फिल्म को लेकर एक और नया अपडेट आया है जिसने हर तरफ हल्ला मचा दिया है. दरअसल इंटरनेट की दुनिया की सेंसेशन उर्फी जावेद बड़े स्क्रीन पर इस फिल्म के संग अपना डेब्यू कर सकती हैं. बता दें उर्फी इसके पहले टीवी पर काम कर चुकी हैं और वो एक संस्कारी बहू के किरादर में कुद को पेश कर चुकी हैं. वहीं ये पहला मौका होगा जब वो बड़े पर्दे पर नजर आएंगी, कहा जा रहा है कि इस फिल्म की थीम उनकी पर्सनैलिटी से काफी मेल खाती है.

सेक्स और धोखा 2 से चमकेगी किस्मत

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उर्फी इस किरदार के लिए इस परफेक्ट मानी जा रही हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया के कारण भारत में पॉपुलर हुईं हैं. बता दें लव और सेक्स और धोखा 2 एक अनोखी कहानी होगी, जो इंटरनेट के दुनिया में प्यार की एक कहानी लेकर आएंगे जहां सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. ऐसे में अब ध्यान देने वाली बात ये है कि उर्फी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मीडिया के जरिए अपना नाम और फेम कमाया है. ऐसे में लगता है कि एकता अब उन्हें इस फिल्म के लिए कास्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

जानें कब होगी रिलीज

बालाजी टेलीफिल्म्स और कल्ट मूवीज़ की ये फिल्म ‘लव सेक्स और धोखा 2’ दिबाकर बनर्जी प्रोडक्शन में बन रही है , जिसे एकता आर कपूर और शोभा कपूर ने प्रोड्यूसर किया है. वहीं अगर मीडिया में खबरों की मानें तो ये फिल्म 19 अप्रैल 2024 को पर्दे पर आएगी. इसके साथ ही खबर थी कि इस फिल्म में मौनी रॉय और तुषार कपूर कैमियो रोल में दिखेंगे.