UP Police Reached Tandav Director Ali Abbas Zafar's Mumbai House after controversy- अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बाद यूपी पुलिस डायरेक्टर अली अब्बास जफर से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुचीं. इनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गयी है.

हालांकि बवाल के बाद मेकर्स ने माफी मांग ली हैं. अली अब्बास ने कहा था कि उनका मकसद

वेबसीरीज ”तांडव” (Tandav)के खिलाफ अलग- अलग दो शहरों में एफआईआर दर्ज की गईं हैं.

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही अमेजन प्राइम वीडियो की इस सीरीज के निर्माताओं एवं कलाकारों ने एक बार फिर से माफी मांगी थी और कहा था कि उन्होंने इस संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ बदलाव करने का फैसला किया है.

इस सीरीज को लेकर विवाद के केंद्र में वह दृश्य है, जिसमें हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है. इस दृश्य में भगवान शिव का किरदार निभा रहे जीशान अयूब और नारद मुनि के बीच एक संवाद को लेकर आपत्ति जताई गई थी.