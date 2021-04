Upcoming Web Series and Films Going To Release In April: कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे अधिक असर बॉलीवुड पर ही पड़ा है. जहां एक तरफ कई सारे स्टर लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से कई सारी जगहों पर एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी चीजें हो रही हैं. ऐसे में अब सबको ओटीटी का ही सहारा है और कई सारी फिल्में और वेब सीरीज आने वाले दिनों में आप ओटीटी पर देख सकते हैं. हालांक कुछ फिल्में पर्दे पर आने को भी तैयार हैं. Also Read - The Big Bull Trailer Out: अभिषेक बच्चन की फिल्म 'द बिग बुल' का ' ट्रेलर रिलीज, दिखा बेहद दमदार अंदाज- See Video

1. द बिग बुल (The Big Bull)

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की फिल्म द बिग बुल (The Big Bull) कल यानि की 8 अप्रैल को डिज़्नी प्लस हॉटस्टार (DisneyPlus Hotstar Vip) पर आने वाली है. इसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है और लोगों ने इसे बेहद सहारा भी गया था. अजय देवगन (Ajay Devgn) को-प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म नब्बे के दौर में हुए स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की पृष्ठभूमि पर बनी है और अभिषेक (Abhishek Bachchan) हर्षद मेहता से प्रेरित किरदार निभा रहे हैं.



2. हैलो चार्ली (Hello Charlie)

रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित ‘हैलो चार्ली’ (Hello Charlie) 9 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज होगी. जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और आदर जैन (Aadar Jain) स्टारर एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है.

3. थलाइवी (Thalaivi)

इस महीने साउथ और बॉलीवुड के फैंस की निगाहें कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की आने वाली फिल्म थलाइवी (Thalaivi) पर हैं. बता दें कि थलाइवी (Thalaivi) 23 अप्रैल को कंसिनेमाघरों में आएगी. फिल्म जे जयललिता (J. Jayalalithaa) की बायोपिक है. कंगना ने साफ कर दिया है कि फिल्म थिएटर में ही रिलीज की जाएगी.



4. थंडर फोर्स (Thunder Force)

शो थंडर फोर्स (Thunder Force) नेटफ्लिक्स में 9 अप्रैल से स्ट्रीम होगी. मेलिसा मैक्कार्थी एक देवी हैं, लेकिन जब वे अपने पति बेन फलकोन के साथ आती हैं, तो मिसएडवेंचर हो जाता है.