Bawaal को लेकर हुआ बवाल, इजरायल ने जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म पर जताई आपत्ति

Israeli Embassy on Bawaal : बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और एक्टर वरुण धवन की हालिया रिलीज फिल्म ‘बवाल’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है. अब तक ‘बवाल’ को लाखों लोगों ने देखा और अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी. हालांकि इस फिल्म को लेकर अब सच में बवाल मच गया है, भारत में इजरायल एंबेसी ने फिल्म की कहानी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है. इजरायल दूतावास का कहना है कि रोमांटिक ड्रामा फिल्म बवाल में होलोकॉस्ट (यहूदी नरसंहार) को बहुत तुच्छ दिखाया गया है. एंबेसी की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि हाल में फिल्म बवाल में होलोकॉस्ट (Holocaust) के महत्व को तुच्छ बताने से इजरायली दूतावास परेशान है.

गौरतलब है कि ‘बवाल’ हाई स्कूल के इतिहास के टीचर अजय दीक्षित (वरुण धवन) और उनकी पत्नी निशा (जाह्नवी कपूर) के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में अजय की नौकरी पर तलवार लटक जाती है, जिसके बाद वो स्टूडेंट्स को दूसरे विश्वयुद्ध की कहानी बताने के लिए यूरोपीय देशों की यात्रा करता है. फिल्म में कुछ विवादास्पद लाइने हैं जिनमें वैवाहिक कलह की तुलना ऑशविट्ज से और लालची लोगों की तुलना हिटलर से की गई है. इसमें जाह्नवी और वरुण को एक फंतासी सीक्वेंस में नाजी शिविर में धारीदार पायजामा में दिखाया गया है.