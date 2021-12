Urfi Javed Trolled for her Transparent Dress: ‘बिग बॉस ओटीटी’ में अपने बेबाक अंदाज़ से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. अपने हुस्न और अपने बोल्ड अवतार से तहलका मचाने वाली उर्फी अब किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. अपने फैशन सेंस और अपने स्टाइल से लाखों दिलों को मदहोश करने वाली उर्फी ने एक बार फिर हॉटनेस की सारी (Urfi Javed Bold Photos) हदें पार कर दी है. उर्फी की कुछ तस्वीरें इस वक़्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उनके बोल्ड अंदाज़ ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. उर्फी को कई बार अपने ड्रेस की वजह से ट्रोलिंग (Urfi Javed Trolled) का शिकार होना पड़ा है और इस बार भी वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं.Also Read - Asha Bhosle ने India's Best Dancer 2 की इस कंटेस्टेंट को कह दिया 'छोटी हेलेन', बेली डांसिंग की हुईं फैन

View this post on Instagram A post shared by urfi (@urfi72021)

Also Read - Ayushmann Khurrana ने इस बॉलीवुड हसीना के साथ किया खुल्लम-खुल्ला Lip Lock, लोग बोले- आपकी बीवी तो...

दरअसल उर्फी के एक फैन पेज ने उनकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उर्फी (Urfi Javed Bold Look) अपने बोल्ड लुक से कहर बरपा रही हैं. फोटोज में उन्होंने क्रीम कलर की ट्रांसपेरेंट ब्रालेट पहना है और साथ में ही पर्पल कलर की जालीदार स्कर्ट कैरी की है. उर्फी के इस स्टाइल ने इंटरनेट का पारा फिर से चढ़ा दिया है. उनके इस अवतार को जहां एक तरफ लोग पसंद कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके ड्रेसिंग सेन्स को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. Also Read - Anuradha Paudwal कर रही थीं रिहर्सल, रिकॉर्ड हो गया हिंदी सिनेमा जगत का सुपरहिट गाना, स्क्रैच वर्जन हुआ फाइनल

View this post on Instagram A post shared by Urrfii (@urf7i)

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- ‘क्या ये पूरे कपड़े हैं. दूसरे ने लिखा, ‘आपके कपड़े कौन डिजाइन करता है’. किसी ने लिखा, ‘आप कपड़े खरीदने के बाद उसकी सिलाई खोलकर पहन लेती हो क्या?’ उर्फी के ट्रांसपेरेंट ड्रेस ने एक बार फिर हंगामा मचा दिया है. बता दें कि उर्फी जावेद ने साल 2016 में सोनी टीवी पर प्रकाशित होने वाले टीवी सीरियल ‘बड़े भैया की दुल्हनिया’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.