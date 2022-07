Urfi Javed Topless Video: एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने अनोखे फैशन सेंस और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही छा जाती हैं. कई बार उर्फी जावेद अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ऐसी ड्रेस पहनती हैं, जो बाद में उन पर भारी पड़ जाती है. यह कहना गलत नहीं होगा कि उर्फी जावेद सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और कोई भी कारनामा कर सकती हैं. इसी बीच उर्फी जावेद का एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचाना शुरू कर दिया है. इस वीडियो में उर्फी जावेद का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है.Also Read - No Bra Club: कैमरे के सामने लाइव ब्रा उतारकर बाहर घूमने निकलीं बोनी कपूर की बेटी, प्रियंका चोपड़ा ने किया ये कमेंट

View this post on Instagram A post shared by Uorfi (@urf7i)

उर्फी जावेद ने कुछ देर पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो काफी बोल्ड अंदाज में नज़र आ रही हैं. वीडियो में देख सकते हैं उर्फी ने अपनी जींस का बटन खुला छोड़ दिया है और उन्होंने हाथ में एक पेपर पकड़ा हुआ है, जिसमें से वह अपनी खूबसूरत बॉडी को ढंकती नज़र आ रही हैं. इस पेपर के पिछले हिस्से पर Be Yourself लिखा हुआ है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा- कैप्शन के लिए तस्वीर देखें. हर बार की तरह इस बार भी जहां कुछ लोग उर्फी की तारीफ कर रहे हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक्ट्रेस की ये हरकत पसंद नहीं आई. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- तुम्हें बड़ा होना चाहिए, दूसरे ने लिखा- तुम बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हो. वहीं एक अन्य ने लिखा- हॉटनेस की भी एक हद होती है, लेकिन हद तो आपने कर दी.