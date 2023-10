Uorfi Javed Death Threat: उर्फी जावेद को 'छोटा पंडित' बनना पड़ा भारी,कहा 'बीच चौराहे पर गोली मारूंगा'

Uorfi Javed Death Threat: सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और ‘बिग बॉस’ ओटीटी सीजन 1 की कंटेस्टेंट उर्फी जावेद (Uorfi javed) आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा की वजह बनी रहती हैं. उर्फी जावेद वैसे तो अपने अजीबों-गरीब कपड़ों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार उनके अटपटे कपड़ों ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है. एक्ट्रेस को इस बार लीग से हटकर फैशन करना काफी महंगा पड़ गया है और इसी वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा है. दरअसल हाल ही में उर्फी ने भूल भुलैया के छोटा पंडित का लुक कॉपी किया था. जो उन्हें भारी पड़ गया है. उर्फी को छोटा पंडित बनना भारी पड़ गया है. उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है. सोशल मीडिया पर उर्फी ने इस बात की जानकारी दी है.

उर्फी जावेद ने 29 अक्टूबर की शाम इंस्टाग्राम पर अपना हैलोवीन पार्टी लुक शेयर किया था, जिसमें वह ऑरेंज और रेड कलर की धोती पहने, चेहरे पर लाल कलर लगाए गले में फूलों की माला पहने और कानों में अगरबत्ती लगाई थी.अब अदाकारा को इस लुक को लेकर मेल पर जान से मारने की धमकी मिली है. इतना ही अभिनेत्री पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया. उर्फी ने जो लुक कॉपी कुया था उसकी फोटोज और वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. वह इस लुक में हैलोवीन पार्टी में जा रही थीं. उर्फी को मेल पर जान से मारने की धमकी मिली है.

उर्फी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है और कैप्शन में लिखा, मैं इस देश से हैरान और स्तब्ध हूं, मुझे एक फिल्म के एक किरदार को दोबारा बनाने में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जबकि उस किरदार पर कोई रिएक्शन नहीं आया. एक शख्स ने उर्फी को मेल करके लिखा, जो तुमने वीडियो अपलोड किया है उसे डिलीट कर, नहीं तो जान से मारने में टाइम नहीं लगेगा. वहीं एक और शख्स ने मेल किया-हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है उर्फी जावेद, जी से अपनी जिंदगी बीच चौराहे पर गोली मारेंगे.

I’m just shocked and appalled by this country mahn , I’m getting death threats in recreating a character from a movie where as that character didn’t get any backlash :/ pic.twitter.com/pOl9FvTYzT

— Uorfi (@uorfi_) October 30, 2023