टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपनी बोल्ड ड्रेसेज़ की वजह से सुर्खियों में रहती है. इस वजह से उन्हें अक्सर ट्रोल भी किया जाता है लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली उर्फी को हाल ही में एयरपोर्ट पर हाथ में भगवद्गीता (Bhagavad Gita) लिए और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के नाम की टीशर्ट पहने देखा गया. जिसपर लिखा था- मैं जावेद अख्तर की पोती नहीं हूं. दरअसल, सरनेम एक जैसा होने की वजह से कई लोगों ने उर्फी को जावेद अख्तर की पोती समझ लिया था.

फिर जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आज़मी ने एक सोशल नोट के जरिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है. सरनेम एक जैसे हैं लेकिन उर्फी का हमारे खानदान से कोई संबंध नहीं है.

इस बात को अब खुद उर्फी ने क्लियर कर दिया कि लोग किसी तरह की उलझन में न रहें. फैंस उनके इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ये नया ड्रामा है. वहीं एक ने लिखा- इसी बहाने पूरे कपड़े तो पहने.

बता दें, उर्फी जावेद (Urfi Javed) से अब एक इंटरव्यू में उनकी लव लाइफ और शादी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर चौंकाने वाला जवाब दिया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed) के मुताबिक वो कभी भी मुस्लिम व्यक्ति से शादी नहीं करेंगी और वो इन दिनों भगवद गीता पढ़ रही हैं.

उर्फी जावेद ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘मुझे ट्रोल करने का कारण यह है कि मैं उस तरह का व्यवहार नहीं करती जैसा वे मुझसे अपने धर्म के अनुसार उम्मीद करते हैं.’ इसके बाद शादी पर उर्फी ने कहा ‘मैं कभी किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूंगी. मैं इस्लाम में विश्वास नहीं करती और मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं करती, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि मैं किससे प्यार करती हूं. हम जिससे चाहें शादी कर लें.’