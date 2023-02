सोशल मीडिया सनसनी, उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. हालांकि वो भी फेमस होने का कुछ भी मौका चूंकती नहीं हैं. यूं तो ज्यादातर वक्त वे अपने बोल्ड फैशन सेंस को लेकर लोगों से घिरी रहती हैं लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. उर्फी ने इस बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गंभीर अनुरोध किया है. बता दें, दिल्ली में उनका सामान लेकर उबर ड्राइवर के भाग जाने के बाद मंगलवार को उन्होंने उबर इंडिया से ‘लड़कियों की सुरक्षा के बारे में कुछ करने’ का अनुरोध किया. उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया और उस दिन की पूरी घटना बताई.

ट्विटर पर अपने उबर ड्राइवर के बारे में लिखते हुए उर्फी ने बताया कि “दिल्ली में @UberINSupport @Uber के साथ सबसे खराब अनुभव रहा, 6 घंटे के लिए कैब बुक की, एयरपोर्ट के रास्ते में लंच करने के लिए रुकी, ड्राइवर मेरे सामान के साथ कार लेकर गायब हो गया. मेरे पुरुष मित्र के इंटरफेयर के बाद, ड्राइवर 1 घंटे के बाद पूरी तरह से नशे में वापस आ गया @Uber_India”