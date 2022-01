Urfi Javed Video Viral As Actress Almost Fell After Doing Photoshoot: ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss Ott) कंटेस्टेंट उर्फी जावेद (Urfi Javed) इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर अपनी बोल्ड और अजीबो-गरीबो फोटो शेयर करके चर्चा में बनी रहती हैं. अपने इंस्टाग्राम पर हर दिन कोई ना कोई तस्वीर या वीडियो पोस्ट करती है. उर्फी कई बार अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल भी होती रहती हैं। एक्टिंग के साथ उर्फी इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं हुई हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब उर्फी अपनी लेटेस्ट बोल्ड तस्वीरें और वीडियोज फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर न करें ऐसा हो ही नही सकता है. ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर यूजर्स उर्फी जावेद का मजाक उड़ा रहे हैं. (Urfi Javed Video Viral) बिग बॉस OTT फेम एक्ट्रेस उर्फी जावेद का एक ताजा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और वीडियो में उर्फी जावेद कैमरा के सामने पोज देती नजर आ रही हैं.Also Read - Shah Rukh Khan की 4 महीने बाद हुई सोशल मीडिया पर वापसी, शेयर किया पहला पोस्ट...फैंस बोले 'King Is Back'

उर्फी जावेद (urfi javed) अजीबो-गरीब कपड़े पहनकर वो सोशल मीडिया यूजर्स को झटका देती रहती हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमे उर्फी हाथ में मेकअप लिए फोटोशूट के दौरान गिरती नजर आ रही है, एक्ट्रेस अपने बालों को फ्लॉन्ट करने के चक्कर में उपर देखती हैं और फोटोशूट के दौरान लड़खड़ा जाती है. वीडियो बना रहा कैमरा मेन भी उर्फी पर जोर-जोर से हंसने लगता है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा, 'गिरते-गिरते बचनेवाले को क्या कहते हैं, कोई आइडिया. '

उर्फी जावेद ने खुद अपने वैरिफाइड अकाउंट से वीडियो को शेयर किया है, एक्ट्रेस का ये फनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उर्फी जावेद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'गिरते-गिरते बचने वाले को क्या कहते हैं? कोई आइडिया?' उर्फी के इस वीडियो पर फैंस मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'पीके हो क्या?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बैलेंसेश्वर'. वर्क फ्रंट की बात करें तो टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद पिछली बार रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस ओटीटी' में काम करती नजर आई थीं, हालांकि इस शो में वह पहले ही एविक्शन में बाहर हो गई थीं.