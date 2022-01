Urfi Javed Befitting Reply To Muslim Extremists: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss Ott) की एक्स कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन वो लगातार अपने बयान की बयान की वजह से भी चर्चा में रहती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed)ने पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से अभिनय की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई. हालांकि वह अपने बोल्ड लुक और इस्लाम कट्टरपंथियों पर बेबाक बयानों की वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में आपने उर्फी जावेद (Urfi Javed) का एक बयान सुना होगा जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था कि वो खबी किसी मुस्लिम से प्यार और शादी नहीं करेंगी और वो आजकल हिंदू धर्म की गीता का पाठ कर रही हैं ताकि वो समाज को और अच्छे से समझ सकें. उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए मुस्लिम चरमपंथियों पर निशाना साधा है. उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने इस्लाम से जुड़े कई सवाल कट्टरपंथियों के सामने उठाए हैं और ये सब एक वारयल वीडियो में उनके मुंह से साफ सुना जा सकता है. दरअसल उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने ये वीडियो इसलिए वायरल किया है ताकि जो लोग उन्हें ट्रोल करते हैं उर्फी जावेद (Urfi Javed) उनका जवाब दे सकें.Also Read - इस गाने में आम्रपाली के साथ निरहुआ ने किया लिप लॉक सीन, देखें दोनों का रोमांटिक वायरल Video

पर्दा करने और बुर्खा पहनने की बात पर उर्फी (Urfi Javed) कहती हैं कि इस्लाम में पर्दा करने की बात कही गई है लेकिन जबरदस्ती कराने की बात नहीं है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये नियम डेढ़ हजार साल पुराने हैं, जब लड़कियों के पास उनके राइट्स नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है. उर्फी (Urfi Javed)ने कहा कि मर्दों के लिए भी नियम हैं, उन्हें भी लड़कियों को नहीं देखना चाहिए, उर्फी ने कहा कि मर्दों को नजरों का पर्दा करना चाहिए.

What a tight slap by Urfi Javed on da face of some Peaceful extremists, Do watch😷..#Part-1 pic.twitter.com/zoFssm4vx6

— 🍁यLa हBB 🎭جاي شري رام🏳️‍🌈 (@God_OfDarkHumor) December 28, 2021