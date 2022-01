Urfi Javed Boyfriend Name: बिग बॉस ओटीटी फेम एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद (Urfi Javed) अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपने फैशन और अपने स्टाइल से सुर्खियां बटोरने वाले उर्फी जावेद (Urfi Javed) अक्सर चर्चा में रहती हैं. कभी अपने अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल से तो कभी अपने बयानों से ख़बरों में रहने वाली उर्फी जावेद अब सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं. उर्फी के लुक्स को जहां एक तरफ उनके फैंस पसंद करते हैं वहीं दूसरी तरफ उन्हें अक्सर इस वजह से ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. उर्फी की पर्सनल लाइफ को लेकर भी लोग काफी इंटरेस्ट शो करते हैं. इस बार उन्होंने अपनी लव लाइफ का खुलासा किया है. उर्फी के बॉयफ्रेंड को लेकर हमेशा से सस्पेंस रहा है मगर इस बार उन्होंने खुद (Urfi Javed Reveals Her Boyfriend Name) इस राज़ से पर्दा उठा दिया है और अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता दिया है.Also Read - Jaya Prada के साथ रोमांस करने में Dharmendra कांप जाते थे...27 साल छोटी एक्ट्रेस के सामने छूट जाते थे पसीने

View this post on Instagram A post shared by Urrfii (@urf7i)

दरअसल उर्फी जावेद ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से हाल ही में ‘आस्क मी’ सेशन रखा. इस दौरान उनके चाहने वालों ने उनसे कई तरीके के सवाल किए. हर सवाल का उर्फी ने अपने स्टाइल में जवाब भी दिया मगर इस कड़ी में एक फैन ने उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे सब एक्साइटेड हो गए. उर्फी के एक फैन ने पूछा ‘कौन है बॉयफ्रेंड आपका?’ इसके जवाब में उर्फी (Urfi Javed) ने लिखा, क्रिस इवांस, अगर कोई जानता है उन्हें तो कह देना, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करें.’ Also Read - Rakul Preet Singh की 7 फिल्में इस साल होंगी रिलीज, अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार के साथ करेंगी स्क्रीन शेयर-LIST

यह बात ज़ाहिर है कि उर्फी ने मज़ाकिया अंदाज़ में इसका जवाब दिया है मगर लोगों को उनका ये रिस्पांस काफी पसंद आया. आपको बता दें कि क्रिस इवांस मार्वल की फिल्मों में ‘कैप्टन अमेरिका’ का किरदार निभाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Chris Evans (@chrisevans)

उर्फी की इस हाज़िर जवाबी के लोग कायल हैं. यही नहीं एक यूजर ने कहा ‘आप इतनी क्यूट हो कि मन करता है उठाकर ले जाऊं’. इस पर उर्फी ने बहुत मजेदार जवाब देते हुए लिखा, अरे, कोई गिरा हुआ सिक्का हूं, जो उठा कर ले जाओगे. वैसे थैंक्यू.’

बता दें कि इस सेशन में उर्फी ने कई सवालों का मज़ेदार और दिलचस्प जवाब दिया. मालूम हो कि उर्फी जावेद ने साल 2016 में सोनी टीवी पर प्रकाशित होने वाले टीवी सीरियल ‘बड़े भैया की दुल्हनिया’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.