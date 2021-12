Urfi Javed says Will Never Marry A Muslim Man Reading Bhagvad Gita: बिग बॉस ओटीटी ((Bigg Boss OTT) उर्फी जावेद (Urfi Javed) को आज के दौर पर हर कोई जानता है, भले ही उन्होंने बिग बॉस से नाम ना कमाया हो लेकिन उनके फैशन और बोल्डनेस के चर्च हर जगह पर होते हैं और वो अक्सर ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर आती हैं जो फैंस को हैरान कर जाती हैं. यही वजह है कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) को उनके कपड़ो के लिए जमकर ट्रोल किया जाता है और लोग उन्हें बेहद बुरी-बुरी बातें बोलते हैं. ऐसे में जब उर्फी जावेद (Urfi Javed) से अब एक इंटरव्यू में उनकी लव लाइफ और शादी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर चौंकाने वाला जवाब दिया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed) के मुताबिक वो कभी भी मुस्लिम व्यक्ति से शादी नहीं करेंगी और वो इन दिनों भगवद गीता पढ़ रही हैं और इस बायन के पीछे उन्होंने एक बात बताई है जो शायद लोगों को अच्छी लगेगी.Also Read - उर्फी जावेद को प्रोड्यूसर ने 'बोल्ड सीन' के लिए किया मजबूर, उठा दी साड़ी कि....आए थे सुसाइड के ख्याल

इस्लाम को नहीं मानती हूं

बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद ने अपनी शादी की प्लानिंग का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह किस तरह के आदमी के साथ अपने आप को खुश देखती हैं. उर्फी जावेद ने (Urfi Javed Muslim) कहा, ‘मैं एक मुस्लिम लड़की हूं. मुझे मिलने वाले ज्यादातर अभद्र कमेंट मुस्लिम लोगों के हैं. उनका कहना है कि मैं इस्लाम की छवि खराब कर रही हूं. वे मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मुस्लिम पुरुष चाहते हैं कि उनकी महिलाएं एक खास तरीके से व्यवहार करें. वे समुदाय की सभी महिलाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं मैं इस वजह से इस्लाम को नहीं मानती’. Also Read - मोजे से बना टॉप पहनकर बाहर निकली Urfi Javed, कटी टी-शर्ट देखकर फैंस को हुआ बुरा हाल- Pictures

View this post on Instagram A post shared by Urrfii (@urf7i)



मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी

उर्फी जावेद ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘मुझे ट्रोल करने का कारण यह है कि मैं उस तरह का व्यवहार नहीं करती जैसा वे मुझसे अपने धर्म के अनुसार उम्मीद करते हैं.’ इसके बाद शादी पर उर्फी ने कहा ‘मैं कभी किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूंगी. मैं इस्लाम में विश्वास नहीं करती और मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं करती, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि मैं किससे प्यार करती हूं. हम जिससे चाहें शादी कर लें.’ Also Read - हॉटनेस की सारी हदें पार कर देती है यह एक्ट्रेस, कई फेमस सीरियल में कर चुकी हैं काम

मां ने नहीं थोपा धर्म

धर्म के सवाल पर उर्फी ने कहा कि किसी को भी धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, सभी को इसे अपने हिसाब से चुनने का अधिकार है. उर्फी ने कहा कि मेरे पिता एक बहुत ही रूढ़िवादी व्यक्ति थे, जब मैं 17 साल की थी, तब उन्होंने मुझे और मेरे भाई-बहनों को मां के पास छोड़ दिया. मेरी मां बहुत धार्मिक महिला हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हम पर अपना धर्म नहीं थोपा, मेरे भाई-बहन इस्लाम का पालन करते हैं और मैं नहीं करता, लेकिन वे इसे मुझ पर कभी थोपते नहीं हैं, ऐसा ही होना चाहिए.

उर्फी जावेद पढ़ रही हैं भगवद गीता

उर्फी जावेद इस समय भगवद गीता पढ़ रही हैं. उन्होंने कहा, “मैं अभी भगवद गीता पढ़ रही हूं. मैं बस उस धर्म (हिंदू धर्म) के बारे में और जानना चाहती हूं. मुझे इसके तार्किक भाग में अधिक दिलचस्पी है. मुझे उग्रवाद से नफरत है, इसलिए मैं पवित्र पुस्तक के अच्छे हिस्से को निकालना चाहती हूं.”