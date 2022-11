Video: चेतन भगत की बातों से तिलमिलाई उर्फी जावेद, बोलीं- 'आप अपने से आधी उम्र की लड़कियों को...'

Urfi Javed Video : उर्फी जावेद अपने अजीबोगरीब फैशन और बेखौफ बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं. उर्फी जावेद को उनके अतरंगी कपड़ों को लेकर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से कोई न कोई मिलता रहता है. उर्फी जावेद इन दिनों रियलिटी टीवी शो ‘स्प्लिट्सविला 14’ में व्यस्त हैं और अपने प्यार की तलाश में लगी हुई हैं. इस बीच फेमस लेखक चेतन भगत ने कुछ दिनों पहले उर्फी को लेकर एक कमेंट किया, जिस पर अब एक्ट्रेस की तरफ से भी जवाब आया है. उर्फी ने चेतन को जमकर खरी-खरी सुनाई.

उर्फी जावेद ने कहा, ‘मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक साहित्य समारोह में मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी, मैं लेखक नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं.’ उर्फी ने कहा, ‘उन्होंने (चेतन भगत) ने कहा कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है. छुप-छुप के लोग मेरी पोस्ट देखते हैं. चलो आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो आप तो मेरे अंकर की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो, आप शादी-शुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे.’