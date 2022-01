Urfi Javed Sari look Viral Video: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) से मशहूर हुई मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने अजीबो गरीब फैशन की वजह से जानी जाती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Bold look) हमेशा ही अपने अनोखे फैंस से हर किसी को हैरान करती रहती हैं, वह मीडिया के सामने हमेशा कुछ ऐसा अजीबो गरीब पहन कर स्पॉट होती हैं कि पल भर में सुर्खियों में आ जाती हैं. (Urfi Javed Saree Look) उर्फी जावेद (Urfi Javed) हमेशा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर चर्चा में आ चुकी है और वो इसी कड़ी में एक बार फिर से कमाल की साड़ी पहनकर बाहर निकली हैं. दरअसल अब उर्फी जावेद ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर लोगों का दिल जीत रही हैं, लेकिन फिर से लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल इसी बीच अब उनकी साड़ी पहने तस्वीरें सामने आई हैं. साड़ी पहनकर महफिल लूटने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) के कातिलाना लुक्स देख उनके फैंस दीवाने हो गए हैं. खास बात ये है कि इस वीडियो में उर्फी का ब्लाउज देख हर किसी की आंखे खुली रह गईं.Also Read - करीना कपूर के लिए Aamir Khan ने पसंद की थी ये खास साड़ी, चुकाई थी इतनी गुना ज्यादा कीमत

उर्फी जावेद का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो फोटोग्राफर्स के सामने जमकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं और इस दौरान उन्होंने गुलाबी रंग का ब्लाउज भी पहना है. इस नए लुक में उर्फी ने सिंपल व्हाइट और पिंक साड़ी पहनी है, लेकिन ड्रेसअप में उन्होंने ब्लाउज को एक नया और ट्रेंडी लुक दिया हुआ था. इसके साथ उर्फी ने प्लेन पिंक कलर का ब्लाउज पहना है, लेकिन इस ब्लाउज का डिजाइन लोगों को हजम नहीं हो रहा है. हालांकि अब ये उर्फी ने पहना है तो इसमें बोल्डनेस का तड़का लगना तो जरूरी है.

ब्लाउज का डिजाइन ऐसा है कि लोग उर्फी जावेद को ताना मारने में जुट गए हैं. इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक शख्स ने लिखा है, ‘तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया…साड़ी का मजाक क्यों बना रही हो?’ एक ऐसा ही और कमेंट लोगों के बीच छाया हुआ है. इसमें लिखा है, ‘अरे इतनी भी क्या जल्दी थी…ब्लाउज उल्टा पहन लिया….’ आपको बता दें कि उर्फी जावेद आजकल अपने आने वाले पंजाबी सॉन्ग को लेकर चर्चा में आई हुई हैं. वही उर्फी ​’बिग बॉस ओटीटी’ की कंटेस्टेंट भी रहीं, शो के बाद उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरीं.