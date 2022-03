Urfi Javed Wears Just Chains And Netted Skirt: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss Ott) फेम उर्फी जावेद (Urfi Javed) के अतरंगी अंदाज ने एक बार फिर से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, इनका नाम जब भी सामने आता है तो लोग अक्सर अपना माता पीट लेते हैं और ऐसा इसिलए क्योंकि उनके कपड़ों का स्टाइल और उनका अंदाज इतना हटकर होता है कि हर किसी के होश उड़ा जाते हैं. उर्फी जावेद रोज अपनी ड्रेस को लेकर कुछ न कुछ नया करती रहती। जिसको लेकर वो कई बार ट्रोल भी हो चुकी हैं. इसी कड़ी में उन्होंने इस बार कुछ ऐसा शेयर कर दिया है, जिसमें कपड़े है ही नहीं बल्कि कुछ और ही नजर आ रहा है. उर्फी जावेद का एक वीडिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में उर्फी को अजीब तरह की ड्रेस पहने हुए देखा जा सकता है. (Urfi Javed Video Viral)Also Read - 20 करोड़ देकर Kartik Aaryan से शादी करना चाहती है फैन, एक्टर का जवाब सुनकर हंस पड़ा सोशल मीडिया

मुंबई की सड़कों पर अपनी बोल्ड अदाओं के लिए फेमस उर्फी जावेद (Urfi Javed) अजीबोगरीब कपड़े पहन घूमती नजर आई। उन्हें इस हालत में घूमता देख आस-पास चलने वाले लोग तक हैरान रह गए. उर्फी जावेद ने इस बार टॉप नहीं पहना है बल्कि टॉप की जगह ढेर सारी बड़ी-बड़ी जंजीरें पहन रखी है. इसके साथ ही उन्होंने जालीदार शॉर्ट्स पहन रखी है. हमेशा की तरह, उनके अनोखे स्टाइल मंत्र ने नेटिजन्स का ध्यान खींचा और लोगों ने उन्हें आउटफिट के लिए ट्रोल किया. Also Read - 'सिंगिंग में तो सोलो ही चलता है लेकिन लाइफ में कोई चाहिए', मीका की बननी है 'वोहटी', जल्द पढ़ लें ये खबर

उर्फी जंजीरों को गले में लपेटे हुए दिख रही हैं, इतना ही नहीं इन चेन्स पर अलग-अलग रंग के छोटे ताले भी लटके दिख रही हैं. उर्फी ने लेटेस्ट लुक में अपने बालों को चोटी स्टाइल में बांधा है. साथ ही एक्ट्रेस ने लाइट आईमेकअप के साथ पिंक कलर की लिपस्टिक कैरी की है. इस वीडियो के आते ही लोगों ने जमकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है और वीडियो पर यूजर ने लिखा ‘इसके पोस्ट अपलोड करना बंद करो,’ एक यूजर ने कहा, ‘बेचारी कपड़े घर भूल आई चेन से काम चला रही है.’ एक नेटीजन ने कहा, ‘वाह .. कपड़े खत्म हो गए दीदी के सारे, कट कर जो दिए .. अब ज्वेलरी शो है.’ एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘करना क्या चाहते हो?’