Uri The Surgical Strike Re-Release: 26 जनवरी (26 Januray) को इस बार बॉक्स ऑफिस पर बहार नहीं है, ऐसे में विक्की कौशल (Vicky kaushal) की फ़िल्म उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri The Surgical Strike) एक बार फिर से पर्दे पर आएगी. जी हां अगर आप एक बार फिर से How’s The Josh की गूंज को सुनना चाहते हैं और उस जज्बे को महसूस करना चाहते हैं तो आपको पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि फिल्म फिर से सिनेमाघरों में आ रही है. Also Read - Republic Day 2021 Shayari: लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम-ए-आजादी... पढ़ें खास शायरियां

2019 में आयी उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri The Surgical Strike) उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी. भारत ने पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्टाइक ( Surgical Strike) किया था उसी पर बनी इस फिल्म ने ना केवल बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि इसकी दिवानगी इस बात से लगाई जा सकती है कि फिल्म तीसरी बार पर्दे पर आ रही है. Also Read - Republic Day 2021 Wishes: देशभक्ति से भरे इन खास Messages के जरिए दोस्तों और प्रियजनों को दें गणतंत्र दिवस की बधाई

कोरोना वायरस पैनडेमिक के चलते गणतंत्र दिवस के मौक़े पर इस बार कोई बड़ी बॉलीवुड फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है. ऐसे में सिनेमाघरों में एक बार फिर उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri The Surgical Strike) को उतारने का फ़ैसला किया गया है. फिल्म की निर्माता कम्पनी आरएसवीपी फ़िल्म्स ने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी है. Also Read - Republic Day Bhojpuri Movie 2021: गणतंत्र दिवस पर देखिए निरहुआ की शॉर्ट फिल्‍म ‘भारत’, देशभक्ति की भावना

This #RepublicDay , let’s keep our Josh high as we salute our brave soldiers. Watch #UriTheSurgicalStrike once again, in cinemas near you. Book now: https://t.co/dSt80Fz2HU @vickykaushal09 @yamigautam @SirPareshRawal @RonnieScrewvala @AdityaDharFilms @soniakanwar22 pic.twitter.com/FGwG9wNpGe

— RSVP Movies (@RSVPMovies) January 24, 2021