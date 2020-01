नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register of Citizens) पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है. सिर्फ आम ही नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटीज ने भी इस कानून पर आपत्ति जताई है. ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस और कांग्रेस की पूर्व नेता उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने भी सीएए पर विरोध जताया है और इसे काला कानून बताया है.

उर्मिला मातोंडकर ने इस कानून की तुलना अंग्रेजों के लाए रॉलेक्ट एक्ट से की है. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि- ‘अंग्रजों को पता था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश में विरोध बढ़ना तय है. ऐसे में वह रॉलेट एक्ट लेकर आए. अंग्रेजों द्वारा 1919 में लाया रॉलेट एक्ट और मोदी सरकार द्वारा 2019 में लाया नागरिकता संशोधन कानून दोनों ही इतिहास में काले कानून के रूप में दर्ज किए जाएंगे.’

#WATCH Urmila Matondkar:After end of WW II in 1919, British knew unrest was spreading in India&that may rise after war was over. So, they brought a law commonly known as Rowlatt Act. That 1919 law&Citizenship (Amendment)Act of 2019 will be recorded as black laws in history(30.1) https://t.co/tIoLS2HTh7 pic.twitter.com/rmmnb52Kk4

— ANI (@ANI) January 31, 2020