'डांस नहीं आता था, फिर भी सब पर भारी पड़ते थे', संजय दत्त पर उर्मिला मातोंडकर का खुलासा

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' में अभिनेता संजय दत्त के बारे में कई दिलचस्प बातें शेयर कीं. दरअसल, वह इस शो में एक स्पेशल गेस्ट के रूप में आई थीं. जैसे ही संजय दत्त का नाम लिया गया, उर्मिला ने उनके डांस से जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/urmila-matondkar-reveals-sanjay-dutt-dance-secret-calls-him-real-macho-man-8460941/ Copy

Sanjay Dutt, Urmila Matondkar

बॉलीवुड में संजय दत्त की पहचान सिर्फ एक्शन और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका अलग अंदाज और स्वैग भी हमेशा चर्चा में रहा है. अब अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने संजू बाबा के साथ काम करने के दिनों को याद करते हुए उनके डांस से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है. शो में होस्ट हर्ष लिम्बाचिया ने उर्मिला मातोंडकर से संजय दत्त के साथ काम करने के बारे में पूछा, तो उन्होंने पर्दे के पीछे का एक किस्सा शेयर किया.

उर्मिला मातोंडकर ने संजय दत्त के बारे में क्या कहा?

उन्होंने कहा, ”संजू (संजय दत्त) की एक बात मैं आपको बताती हूं. मैंने उनके साथ दो-तीन फिल्में की हैं. जिन भी एक्ट्रेसेस ने उनके साथ काम किया है, वे सभी यह बात बताएंगी. जब भी किसी फिल्म में डांस का गाना आता है, तो वह बहुत खराब मूड में रहते हैं और कहते हैं, ‘यार मुझे यह नहीं करना है, वह नहीं करना है.’ लेकिन फिर वह चुपचाप जाकर रिहर्सल करते हैं और जब फाइनल शूट में डांस करते हैं, तो देखकर लगता है कि आखिर उन्होंने पहले इतना मना क्यों किया था. यह उनका अंदाज है. वह कभी-कभी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह इंडस्ट्री के असली माचो मैन हैं, लेकिन उनके साथ काम करना उतना ही आसान और अच्छा भी होता है.”

संजय दत्त पहले डांस के लिए मना क्यों करते हैं?

उन्होंने बताया, “सबसे दिलचस्प बात यह है कि संजय फिर चुपचाप जाकर रिहर्सल करते हैं और जब फाइनल शूट में डांस करते हैं, तो देखकर लगता है कि आखिर उन्होंने पहले इतना मना क्यों किया था. यह उनका अंदाज है. वह कभी-कभी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह इंडस्ट्री के असली माचो मैन हैं लेकिन उनके साथ काम करना उतना ही आसान और अच्छा भी है.”

उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त की फिल्में

उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें ‘दौड़’, ‘खूबसूरत’ और ‘जंग’ जैसी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. खासकर उनके गाने आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं, जैसे ‘ओ भंवरे’, ‘आना जरा पास तो आ’ और ‘आईला रे’ अपने दौर के हिट गानों में गिने जाते हैं.

(इनपुट एजेंसी)