Also Read - बिहार: जरूरतमंदों का सहारा बना 'नोबा' परिवार, घर-घर बांट रहा राशन का सामान

View this post on Instagram

Kahaani Coronikaaaa ki 🤣🤣🤣😂 . . #coronavirus #lockdown #haha #komolika #covid19 #quarantine #lockdown2 #urvashidholakia9 #memories #kzk . . Video credits: @desiqueermemes