Doob Gaye Song Out See Guru Randhawa And Urvashi Rautela Video: गुरु रंधावा (Guru Randhawa) और उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) का नया गाना ‘डूब गए’ (Doob Gaye) रिलीज हो गया है. फैंस को लंबे समय से इस गाने का इंतजार था और बता दें रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है. वीडियो में उर्वशी बैले डांस भी कर रही हैं और दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही Also Read - अक्षय कुमार के बाद Urvashi Rautela कोरोना की जंग में आईं साथ, उत्तराखंड में डोनेट किए ऑक्सीजन कन्‍सन्‍ट्रेटर्स

दोनों गाने की शूटिंग के वीडियोज शेयर कर फैंस के साथ अक्सर शेयर करते रहते हैं औऱ दोनों की जोड़ी भी दर्शको को बेहद पसंद आ रही थी. गाने को गुरु रंधावा (Guru Randhawa) ने गाया है, म्यूजिक बी प्राक ने दिया है और लिरिक्स जानी ने लिखे हैं. उर्वशी रौतेला की एक्टिंग और गुरु रंधावा की मधुर आवाज ने इस सॉन्ग में जबरदस्त तड़का लगा रहे हैं. Also Read - बात इस हद तक बढ़ गई! Urvashi Rautela गुरु रंधावा के साथ डूबने को है तैयार, माजरा क्या है?



‘डूब गए’ (Doob Gaye Song) सॉन्ग में गुरु रंधावा (Guru Randhawa) और उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) का रोमांटिक अंदाज नजर आ रहा है. इस गाने ने रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है. उर्वशी रौतेला ने गाने को शेयर करते हुए लिखा, ‘इंतजार के फासले हुए कम, अब वक्त है डूब जाने का. डूब गए गाना आउट. देखें वीडियो.’