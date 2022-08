Urvashi Rautela and Rishabh Pant: भारत-पाकिस्तान (India Vs Pakistan) के बीच रविवार को एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) का दूसरा मैच खेला गया. इस रोचक मैच में भारत ने 5 विकटों से पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की. अगर आपने ने भी ये भीषण मुकाबला देखा है तो स्टेडियम में आपकी नजरें बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) और साउथ के सुपरस्टार एक्टर विजय देवरकोंड पर भी गई होंगी. फिल्म इंडस्ट्री के ये दोनों ही स्टार भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए दुबई के स्टेडियम में पहुंचे थे. इस बीच लोगों को ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और उर्वशी रौतेला के बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर हुई लड़ाई भी याद आ गई.Also Read - Video: एक्स ब्वॉयफ्रेंड रोहमन के साथ शॉपिंग पर निकलीं सुष्मिता सेन, यूजर बोला- 'ललित मोदी के पास पैसे खत्म...'

हालांकि, भारत-पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ऋषभ पंत टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो ग्राउंड पर एक्स्ट्रा की भूमिका निभा रहे थे. इसी दौरान हर किसी की नजर ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के एक्सप्रेशन पर थी. मैच खत्म होने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर लोगों ने उर्वशी और ऋषभ को लेकर मजाक करना शुरू कर दिया है. आपको याद दिला दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने बिना नाम लिए ऋषभ पंथ पर निशाना साधा था, जिसके बाद क्रिकेटर ने भी सोशल मीडिया पर पलवाट किया था. Also Read - ‘जब क्रिकेट पसंद नहीं तो स्‍टेडियम में क्‍या कर रही थी उर्वशी रौतेला’ फैन्‍स ने पुराने पोस्‍ट पर किया ट्रोल

Bollywood actress Urvashi Rautela in the stadium watching India vs Pakistan match. pic.twitter.com/FdvUtZBcMw

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) August 28, 2022