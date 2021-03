Urvashi Rautela Drink Black water to increase Immunity like Indian Crickter Virat Kohli in covid 19 know the Price- बॉलीवुड की दुनिया में अपने हॉट अवतार से लोगों को मदहोश करने वाली अभिनेत्री उर्वशी रौतेला अपनी तस्वीरों और वीडियोज़ से सुर्खियों में रहती हैं. फिलहाल वे अपनी अपकमिंग फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश की शूटिंग में बिजी हैं. हाल ही में उवर्शी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

जहां उनके हाथों में ब्लैक वॉटर की बोतल दिखाई दीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली भी यही पानी पीते हैं.

जिसे Fulvic Trace से इंफ्यूज किया जाता है. यह पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. ब्लैक वॉटर में पीएच वैल्यू काफी ज्यादा होती है.



जबसे कोविड-19 महामारी हमारे देश में फैली है. कई सेलेब्स ने इस पानी को पीना शुरू किया है. क्या आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है?

इस पानी की कीमत लगभग 3 से 4 हजार रुपये प्रति लीटर है.

बता दें कि उर्वशी रौतेला के करियर की शुरुआत एक्शन-रोमांस बेस्ड फिल्म सिंह ‘साहब द ग्रेट’ से हुई थी. उन्होंने महज 17 साल की उम्र ने मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज अपने नाम कर लिया था. सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हेट स्टोरी 4 और पागलपंती जैसी फिल्मों में उर्वशी नज़र आ चुकी हैं.