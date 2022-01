Urvashi Rautela Hilarious Comment On Rishabh Pant: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अपनी हॉट तस्वीरों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. एक वक्त था जब उर्वशी का नाम उनकी फिल्मों के अलावा इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के साथ भी जुड़ा था. दोनों अक्सर साथ नज़र आते थे. फिर दोनों के बीच नजदीकियों की खबर उड़ी. लेकिन बाद में अचानक पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर और व्हाट्स अप पर ब्लॉक कर दिया. इसकी पीछे की वजह किसी को नहीं पता है. इसके बाद उर्वशी ने ऋषभ को लेकर एक कमेंट किया है. दरअसल उर्वशी रौतेला से एक यूजर ने पूछा था कि ऋषभ पंत की सेंचुरी देखी कि नहीं.Also Read - Terence Lewis पर चढ़ा Allu Arjun का बुखार, बिखेरे बाल... बोले- 'पुष्पा नाम सुनकर फूल समझे क्या? फूल नहीं, फायर हूं मैं

इस पर उर्वशी ने जवाब देते हुए कहा कि वो बस एक ही मतलब जानती हैं और वो है पैंट (Pant). उनका ये कमेंट वायरल हो रहा है.

This is great way to silent your critics Urvashi Trolls Rishabh@RishabhPant17 @UrvashiRautela pic.twitter.com/o2mP1PjKm1

— Maulik Vadariya (@MaulikVadariya) January 19, 2022