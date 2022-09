बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपनी दीवानगी से सभी का ध्यान खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. दिवा हाल ही में उस समय चर्चा में थीं जब उन्होंने भारतीय क्रिकेटर ‘ऋषभ पंत’ के बारे में बात की थी, जो एक होटल की लॉबी में उनका इंतजार कर रहे थे. हालांकि बाद में, क्रिकेटर ने एक पोस्ट के माध्यम से उनकी टिप्पणी का जवाब दिया और जल्द ही इसे हटा दिया.Also Read - प्राची देसाई की खूबसूरती देख 'पागल' हो गया डायरेक्टर, फिल्म में रोल देने के बदले बनाना चाहता था संबंध

बाद में, हेट स्टोरी 4 की अभिनेत्री ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं जब उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के वीडियो को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक रोमांटिक गाने के साथ शेयर किया.

Urvashi Rautela posted a video of herself and Naseem Shah on her Instagram story😂😂 pic.twitter.com/yH87gzEvH6

— Fatimah (@zkii25) September 6, 2022